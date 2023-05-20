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Medya İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu: Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Medya

İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu: Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-20 14:33:00 -
İbrahim Tatlıses acı haberi duyurdu: Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. 85 yaşında hayatını kaybeden Sesigüzel yarın düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan duyurdu.

Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet, mekanının Cennet olmasını dilerim. Ustaların ustası, ’Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelden var olasın ustam" ifadelerini kullandı.

Sesigüzel 21 Mayıs Pazar günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

Nuri Sesigüzel, 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961’de İstanbul Radyosu’nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300’ü aşkın plak doldurdu. 1963’te sinemaya başladı. Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı. Usta sanatçı Nuri Sesigüzel 85 yaşında hayatını kaybetti.

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