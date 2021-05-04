İbrahim Tatar kimdir? İbrahim Tatar yakalandı mı?

Türkiye, hem terör örgütü PKK’ya hem de FETÖ’ye darbe vurmaya devam ediyor. Türkiye’nin birliğine ve dirliğine göz diken hainlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla terör mensupları ya etkisiz hale getiriliyor ya da paketleniyor. Son dakika haberine göre, FETÖ’nün sözde Afrika yapılanmasında üst düzey ismi olan İbrahim Tatar yakalandı. Peki İbrahim Tatar kimdir? İbrahim Tatar nerede yakalandı?