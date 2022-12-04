İbrahim Saraçoğlu belde fıtık kürü: Kırkkilit otu bel fıtığına, göbek fıtığına çözüm! Fıtığı yok eden hareketler, bitkisel tedavisi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bel-boyun fıtığı ağrılarına acı elma yağını öneriyor. "Acı elma yağı bel-boyun fıtığı şikâyetlerine karşı ağrılar üzerinde etkilidir." diyen İbrahim Saraçoğlu, çarpma, burkulma, ezilme gibi durumlarda ağrılar üzerinde ise ardıç yağının etkili olduğunu söyledi. Günlük hayatta yaptığımız ani hareketler belde ciddi sağlık sorunları oluşturabilir. Özellikle gününüzün çoğunu masa başında geçiriyorsanız bel ve sırtta sürekli olarak bir ağrı hissederseniz. Fıtık ağrıları birçok kişi için sorun. Bu ağrılar zamanla duruş bozukluğu ve bel fıtığına neden olur. Sizde bu bel ağılarından şikayetçiyseniz mutlaka bu bitkiyi kullanın. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu kür tarifi ile bel ağrılarından anında kurtulacaksınız. İşte bel fıtığı ve ağrılara iyi gelen o şifalı bitkiler...

İbrahim Saraçoğlu'nun kürlerinden: bizlere boyun ve bel fıtığı gibi problemimizde faydalı olabilecek kür tarifleri...

ACI ELMA YAĞI NASIL KULLANILIR?

Önemli bir cilt rahatsızlığı olanlar ya da herhangi bir hastalığı olanlar acı elma yağını kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır. Acı elma yağını bir pamuk üzerine damlatarak cildinizin istediğiniz bölgesine sürebilirsiniz.

ACI ELMA YAĞININ FAYDALARI

Kırışıklıkları önler

Hücreleri yeniler

Eklem ağrılarına iyi gelir

Yara ve kesikleri hızlı iyileştirir

Sivilceleri ve akneleri kurutarak pürüzsüz bir cilde zemin hazırlar

Acı elma yağı keskin kokusuyla sinirleri yatıştırır ve dikkat dağınıklığını önler

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN GİZLİ KÜR TARİFİ

İbrahim Saraçoğlu bizlere boyun ve bel fıtığı gibi problemimizde faydalı olabilecek bir kür öneriyor. Bu bitkisel kürü hazırlamanız için, ihtiyacınız olan kırk kilit otu bir diğer adı at kuyruğu bitkisi ve 1 şişe Ardıç yağıdır. Hazırlanışı 1 su bardağı klorsuz suyu kaynatıp içine 2-3 yemek kaşığı kırkkilit otu diğer adıyla (atkuyruğu) ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ılınınca genişçe bir kap içine süzünüz. Hazırlamış olduğumuz kürün içine sonra 5 parmağınızı bu karışımın içine sokun ve ensenizden kuyruk sokumunuza kadar sürün. Bu karışımı sürdüğünüz günden sonraki gün aynı bölgeye Ardıç yağını ense kökünüzden, kuyruk sokumuna kadar aynı şekilde uygulayın. Bu işlemi 20 kez tekrarlayın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra uygulama yaptığını bölgeyi kurulayın. Bu işlemi sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tekrarlayın. İbrahim Saraçoğlu kürünü gün aşırı tekrarlayabilirsiniz.

Bu süreçte her geçen gün bel fıtığından kaynaklanan ağrılarınızın hafiflediğini ve rahatladığınızı hissedeceksiniz.

ARDIÇ YAĞININ FAYDALARI NELER?

Vücudun toksinlerden arınmasında ve iltihapların tedavi edilmesinde kullanılır. Böbrekleri, bağırsakları, kalp ve damar yollarını toksinlere karşı koruyucu etkisi vardır.

Ardıç yağı kanı temizler. Zararlı maddelerin vücuttan ve kandan atılmasında oldukça faydalıdır. Kansızlık tedavisinde kullanılır. Kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklara engel olur.

Soğuk algınlığına ve gribe karşı faydalıdır. Bu rahatsızlıklar sırasında, bir bardak su içerisine birkaç damla ardıç yağı ekleyerek içebilirsiniz. Ardıç yağı sinüzit için de yararlıdır.

Vücut ağrılarına karşı etkilidir. Romatizma ve buna bağlı olarak gelişen vücut ve eklem ağrıları için faydalıdır. Bu ağrılarda ardıç yağı ile masaj yapmak rahatlatıcı etki yaratır.

İştah açıcı ve idrar söktürücü etkisi vardır. Ayrıca ardıç yağı saça faydaları olan bir bitkisel yağdır. Saç dökülmesi sorununa karşı etkili çözümler sunar.

Saç derisini ve diplerini güçlendirir. Parlak saçlara sahip olmak için ardıç yağını banyodan sonra saçlarınıza sürebilirsiniz.

Kandaki şeker miktarını düşürür. Yaraların tedavisinde kullanılır.

ARDIÇ YAĞI FİYATLARI NE KADAR? ARDIÇ YAĞI NEREDE SATILIR?

Ardıç yağını aktarlardan, bitkisel ürün marketlerinden kolayca satın alabilirsiniz. İnternet ortamında, bitkisel ve doğal ürün satışı yapan siteler de ardıç yağını bulabileceğiniz diğer satış noktalarıdır. 10 ml, 20 ml, 50 ml’lik şişelerde satılan yağın fiyatı markasına, miktarına, satış yerine ve saflık oranına göre değişim gösterir.

10TL, 20TL, 30TL arasında değişen fiyatlar içerir. Fakat genel olarak çok pahalı olmayan bir yağdır. Ardıç yağı alırken güvenilir bir markanın ürünü olmasına ve %100 saf yağ olmasına dikkat etmelisiniz.

Kırkkilit otu bel fıtığına çözüm!

Bel fıtığı için hazırlanabilen bu bitkisel kür için bir cezve içine bir bardak su ve bir parça kırkkilit otu eklenir. Karışım beş dakika kadar kaynatılır. Biraz ılıdıktan sonra karışım süzülür ve lapa kalan kısım bel bölgesine uygulanır. 2 ila 4 hafta içinde bu tedaviden sonuç alınabilir.

Fıtığına hangi hareketler iyi gelir?

Bu egzersizler sayesinde bel fıtığını büyük oranda azaltmak mümkündür. Bel Fıtığına İyi Gelen Egzersizler;

Tedavi İçin Egzersiz Hareketleri.

Cobra Pozu Egzersizi.

Plank Pozu Egzersizi.

Swimming Egzersizi.

Köprü Egzersizi.