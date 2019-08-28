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İbrahim Şamlı’dan 1 altın 1 bronz madalya

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
İbrahim Şamlı’dan 1 altın 1 bronz madalya

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.


10 ülke ve 45 ilden 400’ü aşkın sporcunun bir hafta boyunca mücadele ettiği Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında mücadele eden Kayserili sporcularımızdan İbrahim Şamlı önemli derecelere imza attı. İbrahim Şamlı mücadele ettiği B kategorisinde turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken, emektarlar kategorisinde de rakiplerine şans tanımayarak şampiyonluğu elde etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara hediye çekleri, madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, başarılı sporcu İbrahim Şamlı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
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