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Gündem İbrahim Parım kimdir? Terörist İbrahim Parım nerede yakalandı?
Gündem

İbrahim Parım kimdir? Terörist İbrahim Parım nerede yakalandı?

Sincar'da yakalanan PKK'lı kim? MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK üyesi İbrahim Parım Türkiye'ye getirildi. Bu haberin ardından pek çok kişi İbrahim Parım’ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:30:00 - 2021-02-10 15:44:11
İbrahim Parım kimdir? Terörist İbrahim Parım nerede yakalandı?

MİT operasyonuyla Irak’ın Sincar Bölgesi’nde PKK üyesi İbrahim Parım yakalandı. İbrahim Parım operasyonunu ardından Türkiye’ye getirildi. Parım’ın örgütte ne görev yaptığı da araştırılmaya başlandı.

İbrahim Parım’ın PKK'nın sözde lojistik sorumlusu olduğu bulunuyor.

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