İbrahim Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Karamsar olmak istemiyorum ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bölgedeki son gelişmeler ilgili olarak canlı yayında soruları cevapladı. Kalın, Ukrayna- Rusya ve İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin kolay geçmediğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması" dedi. Öte yandan Kalın, Rusya ile diyalog kanalının açık tutmak için yaptırım planlamadıklarını açıkladı.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Müzakere masası ne anlama geliyor?

* Müzakereler zaman kazanma amacıyla kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakerelerin anlamı ortadan kalkar. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir. Müzakere heyetleriyle temas halindeyiz.

* Müzakereler çok kolay geçmiyor. Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması.

* İki taraf da el yükseltmeye çalışıyor. Rusya'nın sahada askeri gerginliği artırması sonuç vermez. Rus mevkidaşıma "Müzakerelerin sonuç vermesi için askeri hareketliliği geri çekmeniz lazım" dedim.

"Gördüğüm tablo çok umut verici değil"

* Savaş kararına kadar bu konular gündeme getirildi ama bir yere bağlanamadı. Bunun sonucunda da Rusya böyle bir aksiyon aldı. Bunun teknik olarak bir savaş olduğunu söyledik. Rusya tarafında daha büyük sorumluluk alması gerekiyor. Çabalarımız bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Karamsar olmak istemiyorum ama gördüğüm tablo çok umut verici değil. Bu gece ve yarın yaşanacaklar, tablonun çok iç acıcı olmadığını gösteriyor.

"Putin elini yükseltmeye çalışıyor"

* Putin'in asıl amacı Ukrayna değil. Batı'yla daha büyük bir pazarlık yapmak istiyor. Ukrayna üzerinden eline yükseltmeye çalışıyor. Bir ülkenin işgal edilmesi haklı ve meşru değil. Biz burada Rusya ile köprüleri atmadan, Ukrayna'ya da destek olarak ve Batı'yla iletişim sürdürerek devam ediyoruz. Önümüzdeki on yıllarda bu konular bizi meşgul etmeye devam edecek. Bunun temelinde de Rusya ile Batı arasında kurulması gereken kazan-kazan ilişkisi.

"Rusya ile anlaşamadığımız konular var"

* Biz Rusya ile bu ilişkiyi geliştirdik. NATO üyesiysek Rusya ile bu ilişkiye girmeyelim demedik. Bizim de Rusya ile itilaf ettiğimiz konular var. Suriye'de Libya'da anlaşamıyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Ama bu bizi soğuk savaşa götürmedi. Bu sorunların diplomasiyle çözüleceğini gösterdik.

Ukrayna'nın AB üyelik başvurusu

* Cumhurbaşkanımız önemli bir başlık açtı. Batı açısında Türkiye hemen döndüğü, yardım için destek için yöneldiği önemli bir müttefik. Batılı muhataplarımız bize diyor ki Rusya ile köprüleri atmayın. Biz de onlara böyle bir niyetimizin olmadığını söylüyoruz. NATO bağlamında olsun AB bağlamında olsun normal zamanlarda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek adımlar neden atmıyorsunuz? İlla böyle bir felaketin mi yaşanması gerekiyor Türkiye'nin önemini yeniden kavramak için. Doğru bir stratejiyle konuya yaklaşırlarsa Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını karşılanması açıdan hızlı adımlar atmaları gerekir. Bu Türkiye'nin de menfaatine, onların da menfaatine.

* Savaşı devam ettirirlerse bu Rusya için de büyük felaket olur. Rus ekonomisi aylar içerisinde felç olacak. Bu sonuçları dikkate almak zorundalar.

Montrö sözleşmesi

* Karadeniz'deki barış ve istikrarın sürdürülmesinde Montrö Sözleşmesi çok kritik bir role sahip oldu. Montrö'nün 19, 20, 21'inci maddeleri çok açık. Savaşan taraflar Boğazlar'dan geçemez. Tek istisna bağlama limanlarına dönen gemiler. Bu gemilerin geri dönüş hakkı vardır. Böyle bir başvuru olduğunda, çıkış limanı, bağlama limanı neresi? Buraya odaklanıp bir değerlendirme yapacağız.