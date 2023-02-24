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Gündem İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!
Gündem

İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde" dedi. Deprem sonrasında Kalın, "Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuştu. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kalın, seçim tarihiyle ilgili basınına konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:02:00 - 2023-02-24 23:07:59
İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazları kaldırma çalışması sürüyor. Kentlerin inşası yakında başlanacak. İnsanların barınmasına yönelik adımlar da atılmaya ve yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Türkiye depremin etkisindeyken, siyasette seçimin tarihi tartışılıyor. Seçimin 14 Mayıs'ta mı yoksa 18 Haziran'da mı yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, aldığı kulis bilgisini CNN Türk ekranlarında paylaşmış ve seçimin yüzde 99 ihtimalle 14 Mayıs'ta yapılacağını söylemişti.

İBRAHİM KALIN: SEÇİM 14 MAYIS'TA OLACAK GİBİ

Uluslararası basın da Türkiye'deki seçimin tarihini haberleştirmeye devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters 18 Haziran'ı, Amerikan Bloomberg ise 14 Mayıs'ı işaret eden haberler yaptı.

Son olarak CNN International'dan Becky Anderson'un programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde" dedi. Kalın, "Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuştu.


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