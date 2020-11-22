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Gündem ibrahim Kalın'dan S-400 açıklaması
Gündem

ibrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özellikle Türkiye gibi bir ülkeye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz. Buradan bir netice almanız mümkün değil. Burada biz yüzde yüz haklıyız. CAATSA yasası biz S-400 anlaşmasını yaptıktan sonra çıkartıldı. Bunu geriye doğru uygulamak bile hukuken absürt bir şey." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:16:00 -
ibrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Joe Biden yönetiminde Ankara-Washington ilişkilerine dair öngörülerinin sorulması üzerine de henüz Biden yönetiminin şekillenmediğini hatırlattı.

"Amerikan yönetiminin başında kim olursa olsun Türkiye'yi göz ardı edebilecek bir yaklaşıma sahip olmaları mümkün değil. Bu bir jeopolitik zorunluluk." diyen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biden yönetimi de gelse, Trump yönetimi de devam etse biz ilke olarak şunu söyledik; Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde iki temel ulusal güvenlik meselesi var. Birisi PKK, yani ABD'nin Suriye'de PKK'ya PYD/YPG üzerinden destek vermesi. İkincisi de FETÖ meselesi. FETÖ ile mücadelede ABD'nin aksiyon almaması, hala FETÖ ele başını ve diğer kurmayların Amerika'da özgür bir şekilde yaşamalarına müsaade etmesi. Bu iki konu bizim açımızdan ulusal güvenlik meselesi. Trump yönetimi de gelse, Biden yönetimi de gelse onlar bu konulara nasıl bakarlarsa baksınlar bizim açımızdan bunlar ulusal güvenlik meselesidir."

Bunların yanında ikili ilişkilerin, ticaret, S-400 meselesi, F-35'lerin bloke edilmesinin bulunduğunu anlatan Kalın, Biden yönetimi iş başına geldiğinde onların da bu fotoğrafa bakacaklarını, Türkiye'yi yok sayan bir coğrafya tasavvurunun onların da elini kolunu bağlayacağını ifade etti.

ABD seçimlerinin ardından oluşacak yeni dönemde Ankara'nın yeni bir strateji geliştirip geliştirmediğine dair soru üzerine Kalın, "Bizim bu konudaki tavrımız çok net. ABD'nin Suriye'de PYD ve YPG'ye verdiği destek yanlıştır. Bu siyasetin mutlaka değişmesi lazım. İkinci olarak da FETÖ ile mücadelede ABD'nin, Türkiye'nin yanında durması lazım. Bu iki konu çözülmeden diğer tali konularda mesafe almak çok anlamlı olmuyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 meselesine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"S-400 meselesinde karar bir gecede alınmadı. Cumhurbaşkanımız patriotları almak için 6 yıl boyunca Amerikalılarla müzakere yaptı. Bizzat toplantılara katıldı, onları dinledi, tekliflerini istedi. 6 yıl devam eden müzakerelerin sonunda bırakın patriotları Türkiye'ye satmayı, buradaki patriot bataryalarını alıp götürdüler. O zaman Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Bunu yaparsanız ben alternatiflere bakarım. Benim alternatifsiz olduğumu düşünmeyin.' Blöf yaptığını zannettiler. Ne zaman ki biz oturup Ruslarla bunun müzakeresine başladık ve anlaşmayı imzaladık, o zaman dediler ki Türkiye bu konuda ciddiymiş. Siz birçok NATO üyesi ülkeye bu teknolojiyi vereceksiniz ama Türkiye'ye gelince olmaz diyeceksiniz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Nasıl müttefiklik ilişkisi o zaman bu? Bunlar ister istemez sorgulanır hale geliyor."

"CAATSA yasası biz S-400 anlaşmasını yaptıktan sonra çıkartıldı"

CAATSA'nın (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) ABD Başkanı seçilen Biden döneminde yeniden gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Kalın, CAATSA konusunun kongrede devam ettiğini söyledi.

Kalın, bütçe yasası gereği bunun tekrar Trump'ın önüne gelebileceğini belirterek, "Biden'a bırakabilir. Orada nasıl bir karar verileceğini bilemiyoruz. Öyle bile olsa CAATSA yaptırımları konusunda biz daha önce de söyledik. Yaptırım dili ve yöntemi, bir yöntem değil. Sonuç alıcı bir yöntem değil. Özellikle Türkiye gibi bir ülkeye yaptırım diliyle konuşursanız siz kaybedersiniz. Buradan bir netice almanız mümkün değil. Burada biz yüzde yüz haklıyız. CAATSA yasası biz S-400 anlaşmasını yaptıktan sonra çıkartıldı. Bunu geriye doğru uygulamak bile hukuken absürt bir şey. Bu kongrenin tamamen 'Güçlüyüm, haklıyım.' şeklinde hareket etmesinin sonucu." diye konuştu.

F-35'leri tehlikeye atacak riskli bir durumun ortaya çıkmaması için tekliflerde bulunduklarını dile getiren Kalın, bununla alakalı bir komisyon kurulmasının teklifte yer aldığını söyledi.

 

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Yorumlar

Bay kalın

Biden dostum turp u gönderdi şahsımıda gönderecek eyvahhhh eyvahhhhhhhhhh
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Bozbey

Mukemmel bir insan Allah saglik sihhat versin
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