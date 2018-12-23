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İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya sert cevap!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra hazımsızlık yaşayan terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabından cevap verdi.

23 Aralık 2018 Pazar 10:20
İbrahim Kalın'dan Netanyahu'ya sert cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda 'Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim' deriz." şeklindeki sözleri, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu rahatsız etmiş, Siyonist başbakan Erdoğan'a Twitter'dan kendince cevap vermişti.

Netanyahu'nun küstah sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabı üzerinden terörist Netanyahu'ya unutamayacağı bir cevap verdi. 

İbrahim Kalın açıklamasında, "İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." dedi.

İşte Kalın'ın paylaşımları: 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:20
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binyamin Netanyahu

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