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Kalın'dan Konya katliamı açıklaması
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Gündem İbrahim Kalın'dan Konya katliamı açıklaması
Gündem

İbrahim Kalın'dan Konya katliamı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'nın Meram ilçesindeki katliama ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 01:07:00 -
İbrahim Kalın'dan Konya katliamı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Konya’da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız” dedi.

"Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır"

Sözcü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya’da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız” ifadelerine yer verdi.

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