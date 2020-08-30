İbrahim Kalın'dan İsveç'te Kur'an yakan barbarlara sert tepki

İsveç'in Malmö kentinde ırkçı Sıkı Yön Partisi üyesi üç ahlaksız Rosengard bölgesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmış çektikleri videoyu da sosyal medyada yayınlamıştı.

Skandal girişim sonrası bölgede yaşayan Müslümanlar sokaklara dökülerek Hristiyan yobazları protesto etti. Gelen tepkiler üzerinde Kur'an’ı yakmaya kalkışan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi ele başı Rasmus Paludan'a İsveç'e iki yıl boyunca giriş yasağı kondu.

Kalın'dan sert tepki

Müslümanları sokağa döken çirkin girişim ile ilgili Türkiye’den de tepki gecikmedi. Olayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." ifadelerini kullandı.

Kalın şu açıklamalarda bulundu;

“Avrupa’nın ortasında Kur’an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor.”