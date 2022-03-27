İbrahim Kalın: Savaş bitince yeni bir güvenlik anlayışına ihtiyaç olacak

Katar'daki Doha Forum'u kapsamında düzenlenen panele katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kurulacak uluslararası düzende herkesin kendini güvende hissetmesi gerektiğine işaret etti.

"Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde dünyada yeni bir güvenlik yapısına ve anlayışına ihtiyaç olacak. Bu savaşı sona erdirmek için yürütülen arabuluculuk çalışmaları da bu yeni güvenlik yapısına katkı sağlayacak.”

İki ülke arasındaki savaşın, enerji jeopolitiğini, gaz-petrol üretimini etkilediğini söyleyen Kalın, “Enerji, gıda, mal fiyatları arttı. Bu krize sebep olan şeyleri iyi incelemeliyiz. Savaşa götüren sebeplere bakmalıyız. Rusya'dan İran’a; ABD’den AB’ye; Türkiye’den körfez ülkelerine kadar herkes kendisini güvende hissetmeli” dedi.