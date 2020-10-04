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Gündem İbrahim Kalın: Farklı bir şekilde devam edebilir
Gündem

İbrahim Kalın: Farklı bir şekilde devam edebilir

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa etme kararı hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendisiyle Cumhurbaşkanımız bu akşam bir görüşme yapacak. Farklı bir şekilde devam edebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:57:00 -
İbrahim Kalın: Farklı bir şekilde devam edebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden henüz ayrılmadığını, bu ay sonu itibarıyla yeni yapılanmaya şans vermek için ayrılabileceğini, bu durumun Libya'daki bazı ihtilaflı konulardan kaynaklanan bir tepki de olabileceğini belirten Kalın, "Kendisiyle Cumhurbaşkanımız bu akşam bir görüşme yapacak. Farklı bir şekilde devam edebilir, oradaki Başkanlık Konseyi farklı bir yapıya evrilebilir" ifadesini kullandı.

Türkiye-Libya ilişkilerinin şahıslara bağımlı bir ilişki olmadığını dile getiren Kalın, Türkiye'nin meşru Libya hükümetine destek verdiğini, geçen aralık ayında da Libya ile askeri iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı.

Her durumda bu anlaşmanın devam edeceğini kaydeden Kalın, Libyalı siyasi aktörlerle çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek "Onlar da Türkiye'nin yaptığı müdahalelerin tarihi ve kritik önemde olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

Kalın, Libya'nın kimi başkan seçerse Türkiye'nin o kişiyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Mısır ile de temas içerisinde olduklarını ancak bu iletişimin devamının gelmediğini aktaran Kalın, Mısır içerisinde Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istemeyen bazı şahıslar olduğunu söyledi.

Kalın, iki ülke arasında belli konularda iş birliği yapılabileceğini ve iletişim kanallarının açık tutulabileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye olarak yapıcı bütün aktörlerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Libya, Doğu Akdeniz, Filistin meselesi konularında Mısır ile belli noktalarda iş birliği imkanlarının araştırılmasında herhangi bir zarar görmediğimiz gibi fayda da mülahaza ediyoruz. Her ne kadar anlaşamasak da birçok konuda, her ne kadar Sisi rejimini biz bu şekilde kabul etmesek de. Nasıl iktidara geldiğini, rahmetli Mursi ve arkadaşlarına nasıl davrandığını biz ve bütün dünya biliyoruz."

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