İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler

ABD ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerle ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın sözleri şöyle:

Biz F-35 programının başından beri içindeyiz. F-35 ABD teknolojisiyle üretiliyor ama 11 ülkenin katılımıyla yapılıyor. Bu anlaşma çerçevesinde bize teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyor.

"Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler"

Türkiye Patriot istiyor, verilmediği için S-400 alıyoruz. Biz paramızla patroit sistemi almak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız çok kez söyledi bunu Obama döneminde. Bunu nasıl başka NATO ülkesine sattıysanız biz de satın almak istiyoruz. Bize Çin'den, Rusya'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan 4 teklif geldi, 4 sistemle ilgili. Kriterler de belliydi. Ortak üretim, fiyat, teslim tarihi. Çin ile bir görüşmeler oldu, sonra vazgeçildi. Teklifler gelince halen Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler. S-400 konusu ciddiye binince, ehvah demeye başladılar. Neticede s-400'ü almak zorunda kaldık, aldık.