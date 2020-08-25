İbrahim Kalın: ABD Erdoğan'sız yapamıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın skandal sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada gözardı edilemez bir aktör haline geldiğini söyleyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın Amerikan seçimlerinde gündem olması son yıllarda sıkça gördüğümüz bir eğilimi teyit ediyor. Amerikan siyaseti de Erdoğan’sız yapamıyor adeta. Benzer durumlar Almanya, Fransa, Avusturya seçimlerinde gördük. Bu Türkiye’nin ve Erdoğan’ın gözardı edilemez bir aktör olduğu gerçeğini teyit ediyor. Bizim beklentimiz ABD’de kim seçilirse seçilsin Türkiye ile ABD arasında iki tane temel ulusal güvenlik meselesi var:

- Birincisi ABD’nin Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği destek.

- İkincisi FETÖ konusunda tatmin edici adım atmamış olmasıdır.

Bizim açımızdan bu iki konu ulusal güvenlik meselesidir."