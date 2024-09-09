İbrahim Hacıosmanoğlu'na tesis şoku! Tepki gösterdi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü’nü ziyaret ederken tesisin girişindeki kazı çalışmaları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü’nü, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde ziyaret etti.
Tesis çevresinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aydan bu yana yürütülen kazı çalışmalarına tepki gösteren Hacıosmanoğlu, karşılaştığı manzaranın Türk futboluna yakışmadığını söyledi. Başkan Hacıosmanoğlu, tesise girerken hendeğin üzerinden atlamak zorunda kaldı.
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