İbrahim Çelikkol'un ardından Erkan Bektaş da Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İbrahim Çelikkol’un hikayeye dahil olmasının ardından yeni bir ünlü isim ile anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Adana’da çekimleri devam eden dizi dördüncü sezona 9 Eylül Perşembe günü 103. bölümü ile başlayacak. Yeni bölümde yeni karakterler dikkat çekecek.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dahil olacak. Erkan Bektaş’ın oynayacağı Abdülkadir Keskin, "Çukurova’nın kurallarını baştan yazacak!"

Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin’in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova’ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!