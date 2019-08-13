İbrahim Akın futbola veda etti
Altay'da yeni sezon öncesi teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen ancak yönetimin kulüpten ayrılmasını istemediği İbrahim Akın futbolu...13 Ağustos 2019 Salı 14:23
Yönetimin bir süre önce kulüpte başka bir görev almasını teklif ettiği usta krampon bu teklifi kabul ettiğini söyledi.
"Futbolu bıraktım, ancak Altay'da kalacağım" mesajı veren İbrahim Akın, önümüzdeki günlerde kulüpteki yeni görevinin netleşeceğini dile getirdi.
Yönetim, İbrahim Akın'a yapımı devam eden Alsancak Stadı hizmete açıldıktan sonra jübile yapmayı planlıyor.
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