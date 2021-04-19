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Medya İbo Show’da yeni saçmalık! Alay konusu oldu
Medya

İbo Show’da yeni saçmalık! Alay konusu oldu

‘Dansözcü’ İbo Show kokuşmuş mahalleye yeni malzemeleri art arda verirken bu sefer de İrem Derici olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:15:00 -
İbo Show’da yeni saçmalık! Alay konusu oldu

Reyting uğruna ekranlarda dansöz oynatan İbrahim Tatlıses’in İbo Show’u kokuşmuş mahalleye yeni bir malzeme verdi.

Cumartesi yayınlanan ve en son bölümünde topluma rol model olarak yutturulan Deniz Seki olayı sıcaklığını korurken sosyal medyada İrem Derici de olay oldu.

İbrahim Tatlıses’in Deniz Seki’ye, ‘davul’ ifadesinden sonra programa çok ağır tepkiler geldi.

İbo Show’da yeni bir olay daha patlak verdi. İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği büyük beden takım kıyafeti alay konusu oldu. Derici ve kıyafeti hakkında Twitter'da, ‘Derici'nin kıyafeti babasından ya da İbrahim Tatlıses'ten ödünç aldığı gibi...’ yorumları yapıldı.

Sözde şarkıcı Derici, "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" karşılığını verdi. İrem Derici'nin büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin programda giydiği büyük beden ceket 750 TL'ye pantolon ise 1.010 TL'ye satılıyor.

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