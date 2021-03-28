İbo Show’a bir şok daha! Böylesi olmamıştı
Çıktığı günden bu yana reytinglerde ilerleme kaydedemeyen İbo Show, bunu engellemek için programda dansöz oynatarak tepkilerin odağı haline gelmişti. O günkü rezillikten beri sıralamalarda dibi gören, İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı program reytinglerde ilk 10’a giremedi.
27 Mart 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Kardeşlerim, Survivor ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk ise umduğu sonucu bulamadı.
Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü'nün konuk olduğu İbo Show'un son bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Ekranların sevilen programı İbo Show bu hafta ilk 10'a girmeyi başaramadı.
İşte 27 Mart Cumartesi günü reytingleri…
10 - Ana Haber (Kanal D)
9 - Kardeşlerim Özet (ATV)
8 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk Özet (Show TV)
7 - Ana Haber (Show TV)
6 - Berat Gecesi (TRT 1)
5 - Survivor (TV8)
4 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber (Fox TV)
3 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Show TV)
2 - Kardeşlerim (ATV)
1 - Norveç - Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşlılaşması (TRT 1)