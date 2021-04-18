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Medya İbo Show bu sefer fena patlayacak!
Medya

İbo Show bu sefer fena patlayacak!

Her hafta olduğu gibi reytinglerde hiçbir varlık gösteremeyen İbo Show bu hafta da yine ilk 10’a giremedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:08:00 -
İbo Show bu sefer fena patlayacak!

17 Nisan 2021 reytinglerine göre, her hafta TRT’nin Gönül Dağı dizisi birinci olurken bu hafta ATV’nin Kardeşlerim dizisi birinciliği aldı.

Yayınlarına dansöz çıkarıp reytinglerde prim yapmak isteyen STAR TV’nin şov programı İbo Show, reytinglerde ilk 10’a giremedi. Reytinglerde bir varlık gösteremeyen televizyon dizi ve programları final yapmaya mahkumken, İbo Show için de aynı kararın alınması bekleniyor.

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