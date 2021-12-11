İbni Sinadan 1000 yıllık sağlık hakında öğütleri
Yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen bir çok önerisi halen geçerli olan büyük hekimimiz İbn-i Sina'nın öğütleri…
İbni Sina'nın sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözlerini kısa şeklinde sizler için derledik.
İbni Sinadan 1000 yıllık sağlık öğütleri
- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir.
- Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise kim acı çekiyor ise hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir.
- Astım için bal ve badem karışımını tüketmeyi önermektedir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek astım hastalığını tedavi edecektir.
- Böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini önerir.
- Ağızda oluşan uçuk ve vücudun diğer yerlerinde oluşan mantar hastalığı için sirkeyi kullanmayı önermiştir. antibakteriyel özellikte olan sirke mikropları öldürüp hastalıkları tedavi etmektedir.
İbni Sina kimdir?
Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı