İbnelik kazandı! Yazıklar olsun bize

Fatih Selek, PKK ve eşcinsellik propagandası yapan, çocuklara LGBT'yi empoze eden Tarlabaşı Toplum Merkezi Derneği'nin feshi için açılan davada mütedeyyin insanların nasıl yalnız bırakıldığını köşesine taşıdı. Selek, Türkiye gazetesindeki "Bu dava hor!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Tarlabaşı Toplum Merkezi diye bir dernek var. PKK ve eş cinsellik propagandası yaptığı, çocuklara LGBT'yi empoze ettiği gibi birçok skandalla gündeme gelmişti.

Derneğin feshi için dava açıldı.

Bununla ilgili bir kadın gazeteci mücadele veriyor; Milat gazetesinden Özlem Doğan.

Hafta içi duruşması yapıldı.

Şöyle sitem etti meslektaşımız: "En gereksiz haberleri bile gören medyamız, duruşmaya ilgi göstermedi. Ölüm tehditleri alan gazeteci arkadaşının basın açıklamasını görmedi. Duruşmada birbirimize girdik. Tehditler havada uçuştu. Duvar'ı, Diken'i, Bianet'i, Anka'sı... Hepsi oradaydı. En az 40 kişiydiler. Basın açıklamasını anında yayınladılar. Ne yazık ki, bizde sadece sekiz kişi vardı. Üç kişi açıklama yaptık. Üzgünüm."

Ne desem bilemedim..."