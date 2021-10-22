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Sağlık İbn-i Sina'ya göre hangi duygu hangi organı bitirir?
Sağlık

İbn-i Sina'ya göre hangi duygu hangi organı bitirir?

Tıp dünyasının 1 numaralı alimi İbn-i Sina'ya göre duygular sağlımızı ve organlarımızı etkiliyor. Birçok doktor da olumsuz duyguların sağlığa zararlı olduğunu ifade ediyor. Peki hangi duygu hangi organı yoruyor? İşte önemli detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:27:00 -
İbn-i Sina'ya göre hangi duygu hangi organı bitirir?

Beden sağlığımızın yolu ruh sağlığından geçiyor. İbn-i Sina'ya göre ise kötücül duygulardan uzak durmak gerekiyor. Peki hangi duygu hangi organı yoruyor? İşte önemli detaylar...

Hangi duygu hangi organı bitiriyor?

1- Öfke duygusu karaciğeri yoruyor.

2- Üzüntü mide organına zarar veriyor.

3- Stres duygusu kalp ve beyni negatif etkiler.

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