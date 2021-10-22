İbn-i Sina'ya göre hangi duygu hangi organı bitirir?
Tıp dünyasının 1 numaralı alimi İbn-i Sina'ya göre duygular sağlımızı ve organlarımızı etkiliyor. Birçok doktor da olumsuz duyguların sağlığa zararlı olduğunu ifade ediyor. Peki hangi duygu hangi organı yoruyor? İşte önemli detaylar...
Beden sağlığımızın yolu ruh sağlığından geçiyor. İbn-i Sina'ya göre ise kötücül duygulardan uzak durmak gerekiyor. Peki hangi duygu hangi organı yoruyor? İşte önemli detaylar...
Hangi duygu hangi organı bitiriyor?
1- Öfke duygusu karaciğeri yoruyor.
2- Üzüntü mide organına zarar veriyor.
3- Stres duygusu kalp ve beyni negatif etkiler.