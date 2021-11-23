İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler

Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor?

İşte İbn-i Sina'nın bahsettiği ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...

-Kuzu kulağı

Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.

-Susam

Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler.

-Badem

Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.

-Kabak suyu

Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.

İbn-i Sina kimdir?

Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina,buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı

-Karnabahar

Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.

-Kuşkonmaz

Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.

-Bal

Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.

-Kişniş

Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.

-Tavuk suyu

Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.

-Elma

Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.