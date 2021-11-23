İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.
Peki, hangi besin hangi hastalığa çare oluyor?
İşte İbn-i Sina'nın bahsettiği ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler...
-Kuzu kulağı
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
-Susam
Susam yağı yüksek oranda lesitin içeriğiyle beyin ve sinir hücrelerini destekler.
-Badem
Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.
-Kabak suyu
Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz.
İbn-i Sina kimdir?
Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina,buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina, Kuşyar isimli bir hekimin yanında tıp eğitimi aldı
-Karnabahar
Karaciğerinizi çalıştırmak için karnabahar yiyebilirsiniz.
-Kuşkonmaz
Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir.
-Bal
Kansızlığı gidermek için bal yiyiniz.
-Kişniş
Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz.
-Tavuk suyu
Omurgalarınızda ağrı varsa tavuk suyu içiniz.
-Elma
Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz.