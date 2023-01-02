İbn-i Sina göz hastalıkları ve yüksek tansiyona bu sebzeyi önerdi! 10 dakika kaynaması yeterli! Gözün görme gücünü artıran...

Kabak suyun yüksek tansiyonu düşürüyor. İbn-i Sina ise bu sırrı kitabında anlatıyor. Peki yüksek tansiyona iyi gelen kür nasıl yapılır? İşte cevabı...

Göz tansiyonu körlüğe yol açabilir!

Göz içi basıncı artarsa göz sinirleri ve damarları üzerinde baskı da artar. Göz siniri zamanla zayıflar ve körlüğe yol açar. Göz tansiyonu her yaşta görülebilmekle beraber genellikle 40 yaş üzerinde sıkça görülmektedir. Yaş ilerledikçe göz tansiyonu riski de artmaktadır. Göz tansiyonu; bu rahatsızlıktan doğan sorunlarda kullanılan göz damlaları göz kuruluğuna yol açabilmektedir. Göz tansiyonu gözün her iki tarafını da etkiler. 40 yaş üzerindeki kişilerde görülme ihtimali daha yüksek olmakla birlikte 60 yaş üzeri kişilerin yaşadığı görme problemlerinin en yaygın nedenidir.

Tansiyon göze vurursa ne olur?

Tansiyonun göze vurması özellikle tansiyon hastalığı iyi tedavi edilmeyen kişilerde meydana gelir. Hipertansiyonun göze vurması durumunda retina tabakasından damardan sızıntı meydana gelir, bu sızıntılar görme merkezini etkilediğinde görmede bulanıklık ve az görme meydana gelir.

İbn-i Sina yüksek tansiyona önerdi!

KABAK SUYU KÜRÜ

3 kabak

1 litre su

YAPILIŞI

Kaynamakta olan 1 litre suyun içerisine 3 kabak kabuğuyla doğranır. 1O dakika kaynatılır. Kabak suyu sabah aç karnına tüketilmelidir.

Gözlerin iyi görmesi için bitkisel tedavi: En iyi göz tansiyonu damlası rakip!

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER

Limon, sarımsak, limon suyu, kekik çayı tansiypn düşürür. Hipertansiyon hastaları özellikle tuzlu besinlerden uzak durmalı. Bol su tüketmeli.

GÖZ HASTALIKLARI İÇİN REÇETE:

İbn-i Sînâ göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık için gül yağı, anzorot ve hiltit kullanılmasını önerir.

Uzmanlar ise gözlerin iyi görmesi için ne yapılır sorularına yanıtları şöyle;

*Göz sağlığınızı bu yöntemlerle koruyun.

*Makyaj yapmayın.

*Bu besinleri sofradan eksik etmeyin.

*Bilgisayar başında 20 dakikada bir 20 saniyelik molalar verin.

*Kontakt lenslerinize iyi bakın.

*Güneş gözlüğünü yaz-kış kullanın.

*İlaç prospektüslerini okuyun.

*Göz sorunlarını görmezden gelmeyin.

Bozulan göze ne iyi gelir? Göz sinirlerine iyi gelen yiyecekler

Yapraklı yiyeceklerde: Gözün görme gücünü artıran bitkiler Ispanak, en faydalı besinlerin başında geliyor.

Özellikle kırmızı biber ve ıspanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü ve direnicini artırırken, yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt ve makula dejenerasyonu riskini en aza indiriyor.

Çinkodan zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü koruyor. A vitamini içeren havuç, ıspanak, tatlı patates, marul, pırasa ve maydanoz gibi bitkisel gıdalar ile ton balığı, somon balığı, keçi sütü, inek sütü, yumurta ile ciğer gibi hayvansal gıdalar görme keskinliğini koruyor.

Limon melisa çayı göz tansiyonu: Melisa çayı kan akışını kontrol eden, damarları gevşeten bir bitki çayıdır. Göz tansiyonu için de önerilmektedir. Şayet göz tansiyonunuz varsa, ölçülü ve düzenli şekilde melisa çayı tüketmeniz önerilir.

Hacamat göz tansiyonuna iyi gelirmi?

Hacamat damarları temizleyip yüksek kolesterolü düşürür. - Hacamat göz ağrısı ve göz tansiyonunda hemen etkisini gösterir.

Balık yağı göz tansiyonu

Omega 3 yağ asitlerinin yetişkinlerin gözleri için faydaları

Temel yağ asitleri ayrıca intraoküler sıvının gözden doğru bir şekilde boşaltılmasına ve dolayısıyla yüksek göz tansiyonu ve glokom riskinin azaltılmasına yardımcı olabilmektedir

Evde göz tansiyonu nasıl düşürülür?

Göz sağlığı için önerilen havuç, göz tansiyonu yüksek çıkan kişilerin bitkisel ilacıdır. Gün içinde havuç tüketerek ya da salatalara çiğ halde ekleyerek görme sağlığını kontrol altına alabilirsiniz. Havuç suyunu içerek de göz tansiyonunu dengeleme imkanınız vardır.