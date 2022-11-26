İbn-i Sina bitkisel tedavi reçeteleri: Karaciğer temizliği, şeker hastalığı bitkisel tedavisi! Zayıflama çayı ve göbek eritme kürü

Hemen her hastalık için doğada bir çözüm yolu bulunuyor. Bugün sizlere İbn-İ Sina'nın Sağlık reçetelerinden bahsedeceğiz.

Kalbinizin dostu elma ve hindiba: Elma, hemen her evde sıkça tüketilen bir besin. C ve E vitamini yönünden zengin, olacaktır. Ancak sadece bu kadar değil. Elma, aynı zamanda kalp sağlığını korumaya yardımcı. Toprakta kendiliğinden yetişen bitkiler yüksek besin değerleri ile kimi zaman tedavi edici, kimi zaman ise tedaviyi destekleyici rol oynuyor. Karahindiba bitkisi de bu bitkilerden biri...

İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor. Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler ve çözümler bulunuyor. Peki karahindiba otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte karahindiba otunun faydalarını ve karahindiba otu çayının tarifini sizler için derledik.

İbni Sina şeker hastalığı bitkisel tedavisi

İbn-i Sina, şeker hastaları için sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra kara hindiba otununun tüketilmesini tavsiye etmesi dikkat çekti. İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde şeker hastalarına kara hindiba otunu önerdiği bildirildi.

İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor ...

A, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan karahindiba bitkisi de bu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeşil yaprakları ve sarı çiçekleriyle papatyayı andıran karahindiba bitkisi, nisan ve mayıs aylarında yetişiyor.

Radika, acıgünek ya da güneyik gibi isimlerle de anılan bu bitkinin çayı, her derde deva olarak biliniyor.

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor.

KARAHİNDİBA OTUNUN FAYDALARI

Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler.

İştah açıcı özelliği bulunur.

Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Müshil etkisi yaratır.

Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır.

Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

Kolestrolü dengeler.

Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir.

Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.

Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur.

Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir.

Karaciğeri iyileştirir.

KARAHİNDİBA OTU NASIL TÜKETİLİR?

Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren, mineraller bakımından zengin olan karahindiba bitkisinin yaprakları ve kökü salatalarda kullanılabilir.

Karahindiba bitkisinin kurutulmuş hali, birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

Malzemeler:

6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü

6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı

4 su bardağı su

Yapımı:

İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın.

Kaynayan karışımı, karahindiba yapraklarının üzerine dökün.

Ardından karışımın ağzını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek.

İsterseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz.

Uyarı: İlaç kullanan, ciddi bir hastalığı bulunan, alerjisi olan kişilerin ve hamilelerin kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır.

İbni Sina göbek eritme kuru: İbn-i Sina zayıflamak için ne yapmalı?

İbn-i Sina'nın zayıflama için önerileri

Yemekler arası en az 4-5 saat olmalıdır.

Her yemede çok aşırıya kaçılmamalıdır.

Az ve sizi doyuracak kadar yemek yiyim.

Yediğiniz her fazla lokma verilmesi güç kilolar olacaktır.

Şifa hazımdadır.

Nefesinizi kontrol edin.

Tatmak ile doymak arasında ciddi fark vardır.

İbni Sina zayıflama çayı

İbn-i Sina asırlar yüzyıl önce bu durumu önleyerek vücudun eski işlevselliğini kazandıran kekik çayı tarifi verdi. Dağ kekiğinin vücuttaki bütün ödem ve yağ kırıntılarını bitirdiğini söyleyen İbn-i Sina, bu çayın her gün bir bardak içilmesini tavsiye eder.

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KABAK SUYU KÜRÜ 3 kabak. 1 litre su.

YAPILIŞI. Kaynamakta olan 1 litre suyun içerisine 3 kabak kabuğuyla doğranır. 1O dakika kaynatılır. ...

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER. Limon, sarımsak, limon suyu, kekik çayı tansiypn düşürür. Hipertansiyon hastaları özellikle tuzlu besinlerden uzak durmalı.





