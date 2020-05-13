İbn Haldun Üniversitesi'nde sosyoloji doktora programı açıldı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi’nde (İHÜ), bugünün ve geleceğin sorunlarına ışık tutacak nitelikli sosyal bilimcilerin yetiştirilmesi amacıyla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ingilizce sosyoloji doktora programı açıldı.



Üniversite'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle Kovid-19 salgını sonrası dönemde beklenen toplumsal değişimlerin sosyoloji bilimine olan ilgiyi artırması bekleniyor.

İHÜ'nün doktora programı günümüz dünyasının içinde bulunduğu süreç ve gerçeklerden yola çıkarak, kariyer yapmak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunuyor.



Verilen bilgiye göre, İHÜ'nün, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde sosyoloji doktora programı (İngilizce) açılması konusundaki teklifi, 6 Mayıs 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görülmüştü.

Programda sosyolojinin temel klasik, çağdaş teori ve metotlarının yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarından da faydalanılması amaçlanıyor.



Program hakkındaki detaylı bilgiler, öğretim kadrosu, ders planı ve ders içerikleri yakında İHÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün web sitesinde ilan edilecek.



