İblisin çocukları yine iş başında

YENİ AKİT ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedefleri vurmasının ardından Hatay’da meydana gelen orman yangını ile ilgili araştırma devam ederken, güvenlik güçleri terör saldırısı olup olmadığını da araştırıyor.

Mehmetçiğin terör odaklarını sınır ötesinde imha etmeye başladığı ilk saatlerdin itibaren Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili terörle ilgisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. 2 şüphelinin gözaltına alındığı yangınla ilgili araştırma devam ederken akıllara, terör örgütü PKK’nın yaz aylarında kendilerine Ateşin Çocukları İnisiyatifi adını veren iblisin çocuklarının yaktığı orman yangınları geldi. Özellikle turizm bölgelerindeki ormanları yakarak çevre terörü gerçekleştiren PKK’nın uzantıları, şimdi de Pençe –Kilit operasyonunu bahane ederek böyle bir sabotaj girişiminde bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Terör seviciler ve destekçileri, PKK’ya karşı Mehmetçik tarafından Türkiye içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında bu tür eylemlerle karşılık vermeye çalışmışlardı. Bu sözde inisiyatif PKK’nın medya organlarından yaptığı yazılı açıklamalarda son olarak, “16 Nisan’da Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faşist şahsa ait bir garaj ve içerisindeki bir otomobil, 15 Nisan’da Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde AKP’lilere ait Clasman Giyim Mağazası, içindeki onlarca tekstil ürünleri ve bir otomobil, 14 Nisan’da İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Kürt düşmanlarına ait galeri otoparkında bulunan bir TIR ateşe verildi.” şeklinde haber yaptırarak kirli yüzlerini ortaya koymaya devam ediyorlar.