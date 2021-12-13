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Dünya İblis seni görse korkup kaçar
Dünya

İblis seni görse korkup kaçar

ABD'de, 22 yaşındaki bir kadın, iblis gibi görünmek için 63 bin dolar harcadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 19:52:00 -
İblis seni görse korkup kaçar

ABD'de, 22 yaşındaki bir kadın, iblis gibi görünmek için 63 bin dolar harcadı. Vücudunu dövmelerle kaplamaya başlayan Kierstyn Milligan ismindeki dengesiz, yaptığı değişikliklerden sonra iblise yeterince benzemediğini ifade ederek daha fazlasını istediğini söyledi. Milligan, insanların kendisine tepkisini anlatırken, "Önceden çok daha güzeldin, iyi bir çocukluk geçirmemiş olmalısın gibi şeyler diyorlar." ifadesini kullandı. Milligan, bu yolda ilerlemek istediğini söyleyerek "Allah akıl fikir versin" dedirtti.

 

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