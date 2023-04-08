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Teknoloji İBG, hücre sayım cihazı geliştirdi
Teknoloji

İBG, hücre sayım cihazı geliştirdi

Yeniakit Publisher
2023-04-08 12:12:00 -
İBG, hücre sayım cihazı geliştirdi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) görevli Türk bilim insanları, piyasadaki örneklerine göre daha yüksek kapasite ve daha düşük hata oranına sahip hücre sayım cihazı geliştirdi.

İBG'de araştırma grup lideri olarak görev yapan Dr. Arif Engin Çetin, 10 ay önce biyomedikal mühendisliği bölümü öğrencileri Meryem Beyza Avcı ve Sevim Deniz Yaşar ile yerli hücre sayım cihazı geliştirmek için çalışma başlattı.

TÜBİTAK'ın destek verdiği projede bilim insanları, muadilleri yüksek maliyetlerle ithal edilen ve hücrelerin canlılığını gösteren hücre sayım cihazı için görüntü işleme teknolojisi ve özgün bir donanım geliştirdi.

Dr. Çetin, geliştirdikleri hücre sayım cihazının özellikle tıp alanındaki bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanıldığını belirtti.

Yaklaşık 45 bin liralık projeyle geliştirdikleri cihazın en yüksek teknolojiyi kullandığını aktaran Çetin, piyasada performansı iyi olmayan muadillerinin 120 bin liradan başladığını, iyi bir cihazın ise 300 bin lira civarında değer bulduğunu aktardı.

Prototip ürünü ortaya koyduklarını, ürün için patent istemediklerini aktaran Çetin, kısa sürede seri üretimine geçilmesi için girişimde bulunduklarını sözlerine ekledi.
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