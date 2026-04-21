CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı! İstanbul'da helikopter destekli denetim! Çin'den ABD'ye Hürmüz tehdidi! 21 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Nisan 1996: Cevher Dudayev'in şehit edilmesi (Çeçenistan Devlet Eski Başkanı) ABD'de savaş karşıtı protesto! Çok sayıda kişi gözaltına alındı Mısır, Türkiye, Umman ve Pakistan'dan kritik temas! ABD-İran müzakereleri görüşüldü Galibaf'tan ABD'ye açık uyarı! "Tehditlerin gölgesinde müzakere olmaz" Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme Beyaz Saray karışık! Bir bakan daha gidiyor
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25'inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25'inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25'inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' davasının 25 duruşması bugün başlıyor. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıkacak.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık duruşmanın yedinci haftasında hakim karşısına çıkacak. 25’inci duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALAR HAKKINDA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 25’inci celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

Ekrem’den "Bursa’ya da çöktüler" tahriki
Ekrem’den “Bursa’ya da çöktüler” tahriki

Ekrem’den “Bursa’ya da çöktüler” tahriki

Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi?
Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi?

Ekrem’in cilacısı savunma yaptı: İtiraflara ne cevap verdi?

Rantçı Ekrem’in Bantçı korumasının ifadesi ortaya çıktı! Mahremiyet bahanesi
Rantçı Ekrem’in Bantçı korumasının ifadesi ortaya çıktı! Mahremiyet bahanesi

Rantçı Ekrem’in Bantçı korumasının ifadesi ortaya çıktı! Mahremiyet bahanesi

Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem’in babasından motor yakan ifade
Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem’in babasından motor yakan ifade

Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem’in babasından motor yakan ifade

YORGUN DEMOKRAT

EKREM DEĞİL EKREM BAŞKANN...

Talib Ağbi

Ekremin otururken Pantolonun kısalması ise Takım elbiseden anlamadığı anlaşılıyor.  Takım elbiseden ne anlar. ????
