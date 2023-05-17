İBB’ye de ‘Karabulut’ çökmüş

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Akit Medya Grubu’da meydana gelen ve İstanbul İtfaiyesi’nin kusur, ihmal ve kastı yüzünden 60 saatte söndürülemeyen yangın felaketinin üzerinden 19 gün geçerken, 17 bin metrekarelik alanın kül olmasını seyreden CHP’li İBB’ye bağlı itfaiyede bir kadrolaşma rezaleti daha patlak verdi. Her fırsatta liyakatten dem vuran, geçmişte SSK’ya ve CHP’li belediyelere çok sayıda yakınını dolduran Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir akrabasının da İstanbul İtfaiyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Anadolu Yakası 1. Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Karabulut’un, Kılıçdaroğlu’nun yakını olduğu öne sürüldü.

Resmi araçla gece yarısı âlem

Karabulut’la ilgili iddialar bununla sınırlı kalmadı. İtfaiye Müdür Yardımcı Doğan Deniz Akova ile 13 Kasım 2022 tarihinde gece yarısı 01.50 sularında, İBB’nin kendilerine tahsis ettiği makam aracı ile alkollü şekilde kaza yaptığı belirlendi. Kadıköy’de Palladium AVM önünde gerçekleşen kaza sonrası aracı kullanan Deniz Akova hakkında, “Alkollü araç kullanmak” ve “Hasarlı trafik kazasına” karışmaktan işlem yapıldığı belgelendi. Gazetemize bilgi veren itfaiye kaynakları, kaza sonrası itfaiye amirlerinin ehliyetine el konulduğunu, resmi aracın perte çıktığını ve belediyenin zarara uğratıldığını aktardı. Akova’nın ise itfaiye eri iken Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle yönetmeliğe aykırı olarak önce Amir yapıldığı akabinde Müdür Yardımcısı makamına getirildiği ifade edildi.