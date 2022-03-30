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Gündem İBB'nin yandaş konserinde olay çıktı
Gündem

İBB'nin yandaş konserinde olay çıktı

İstanbulluların paralarını hizmet etmek yerine yandaşlarına akıtan CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin düzenlediği konserde kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:57:00 -

İstanbullulara hizmet yerine eziyet etmeye devam eden CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB yine bir skandalla gündeme geldi.

Vatandaşların paralarını hizmet yerine yandaşlarına akıtan İBB'ye bağlı Kültür AŞ, 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubunu sahneye çıkardı.

Konserdeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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