İBB'nin 'mühür' şovuna ilişkin açıklama! 'Yetki gaspı yaparak mühürlediler'

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İBB, İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatı projesini, Süleymaniye Camisi’nin silüetini bozduğunu iddia ederek mühürledi. İlim Yayma Vakfı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yetki gaspı yaptığı vurgulandı.

'İnşaat çalışması zaten ilgili kurumlar göreve çağrılarak durdurulmuştu'

İBB'nin hukuksuz davrandığına dikkat çekilen açıklamada, "Süleymaniye’deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB’de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede, yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB’nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir." denildi.

İlim Yayma Vakfı, İBB'nin yurt inşaatına ilişkin "mhürleme uyarısına" gerçekleri bir bir anlatarak ortaya koymuştu.

“Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." mesajı verilen açıklamada, İBB'nin yalanlarına dikkat çekilmişti.

Eski binadan yüzde 20 daha küçük!

Açıklamada, İlim Yayma Vakfı'nın inşa ettiği yurt binasına ilişkin teknik bilgiler aktarılırken, inşaat projesinin, daha önce orada bulunup kendilerine bağışlanan binadan yüzde 20 daha küçük olduğu vurgulanmıştı:

İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu’nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun olarak inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır. Söz konusu bina, yıkılmadan önce tek kütle halinde ticari amaçla kullanılan binadan yaklaşık %20 daha küçük inşa edilmiştir. Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır.

Yurt inşaatı, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye tarafından belirlenmiş imar planına ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmekte iken sosyal medya ve mecralarda söz konusu yurt inşaatına ilişkin bazı resimler paylaşılmıştır. İnşaatın, Süleymaniye Camii’nin siluetini kapattığı yorumları ve tartışmaları yapılmıştır.

İlim Yayma Vakfı'nın açıklaması, şu çağrıyı yapmıştı:

Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır. Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır:

Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz.

Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle...

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



