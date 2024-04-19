İBB'nin destekleri Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla! İstanbul Film Festivali'nde LGBT destekli filmler gösterime girdi
17 Nisan Çarşamba günü başlayıp 28 Nisan Pazar gününe kadar sürecek İstanbul Film Festivali'nde LGBT temalı filmler gösterime sokuldu.
CHP'l Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalde bu yıl sapkın filmlerin açıktan reklamı da yapıldı.
Kültür Bakanlığı'nın da katkılarıyla organize edilen festivalde "Nerdesin Aşkım, Arzu Nesnesi, Carmen'le o yaz, Kadın ve Her Şey Güzel Olacak" adlı filmlerde tema eşcinsel sapkınlık.
Eşcinsel sapkınların konu edildiği filmlerin tanıtımı İstanbul Film Festivali'nin X hesabından "Aşkın ne yaşı ne de cinsiyeti var" sloganıyla duyuruldu.