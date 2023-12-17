İBB'nin deposunda yangın paniği

Olay 02.30 sularında İBB'nin Kartal Ek Hizmet binasının depo kısmında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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