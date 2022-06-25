İBB’nin çocuklara sattığı ahlaksız kitaplara Bakanlık freni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca, Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde yer alan 7 kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararı verildi.

Kararda inceleme sonucu, seride yer alan “Oğlanlar ve Kızlar”, “Aşk ve Dostluk”, “İyi ve Kötü”, “Küçükler ve Büyükler”, “Beden ve Akıl”, “Diktatörlük ve Demokrasi”, “Cesaret ve Korku” isimli kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu nedenle söz konusu kitabın, 1117 sayılı Kanun’un 3266 sayılı Kanun’la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edilen kararda, söz konusu maddenin, muzır ilan edilen yayınların “Reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı” hükmünü içerdiği belirtildi.

Ahlaksız ifadelerin yer aldığı kitapları hem İstanbul Kitapçısı şubelerinden hem de internet üzerinden satışa sunan CHP’li İBB, gelen tepkiler ve Bakanlığın tahkikatının ardından kitapların satışını apar topar durdurma kararı almıştı. Çocuklara ahlaksız kitap satan İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, 19 Haziran itibariyle kitapların satışının durdurulduğunu açıklamıştı.