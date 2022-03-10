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Siyaset İBB'nin ağaç katliamına tepki! 'Reklam yeri açtılar' iddiası
Siyaset

İBB'nin ağaç katliamına tepki! 'Reklam yeri açtılar' iddiası

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Beşiktaş'ta, ağaç katliamının yaşandığı caddede incelemelerde bulundu. Yıldırım, "Duvar yapılsın da reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Ben bunu takip edeceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 23:05:00 -

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 112 çınar ağacını katlettiği Beşliktaş'ta bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Reklam yeri açıldı iddiası!

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin katliamına tepki gösteren Yıldırım, "Bu çuvalların altı beton, beton görülmesin diye vatandaşlar tarafından fark edilmesin diye çuvallarla üzerlerini kapatmışlar. Buradan şu anlaşılıyor; karşı tarafta kestikleri yere ağaç dikerken, bu tarafa duvar yapılsın da reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Ben bunu takip edeceğim." dedi.

Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Depremle mücadele edeceğiz, yılda 20 bin konut yapacağız" diye geldiler ama reklam parasını yıllık 1 milyar yapıp, deprem parasını 300 milyon yaptılar. Bu memleketin deprem değil Ekrem problemi var. Bunu da insanlarımızın bilmesi lazım.

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