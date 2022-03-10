İBB'nin ağaç katliamına tepki! 'Reklam yeri açtılar' iddiası

Yeniakit.com.tr

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 112 çınar ağacını katlettiği Beşliktaş'ta bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Reklam yeri açıldı iddiası!

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin katliamına tepki gösteren Yıldırım, "Bu çuvalların altı beton, beton görülmesin diye vatandaşlar tarafından fark edilmesin diye çuvallarla üzerlerini kapatmışlar. Buradan şu anlaşılıyor; karşı tarafta kestikleri yere ağaç dikerken, bu tarafa duvar yapılsın da reklam yeri açılsın diye maalesef ağaçları kesmişler. Ben bunu takip edeceğim." dedi.

Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Depremle mücadele edeceğiz, yılda 20 bin konut yapacağız" diye geldiler ama reklam parasını yıllık 1 milyar yapıp, deprem parasını 300 milyon yaptılar. Bu memleketin deprem değil Ekrem problemi var. Bunu da insanlarımızın bilmesi lazım.