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Aktüel

İBB’den skandal ihale: 3 katı fiyatına cerrahi maske alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı ihaleyle tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen cerrahi maskeyi 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:43:44 -
İBB’den skandal ihale: 3 katı fiyatına cerrahi maske alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı ihaleyle tavan fiyatı 1 lira olarak belirlenen cerrahi maskeyi 2.89 liraya satın aldı. CHP’li Hülya Sarıgöl’ün firmasından alınan 100 bin adet maske için 289 bin TL ödendiği ortaya çıktı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT için açılan ihaleye 100 bin adet cerrahi maske satın aldı. Ancak yapılan ihalede CHP’li Hülya Sarıgöl’ün firmasına tavan fiyatı 1 TL olarak belirlenen maskeler için 2.89 TL ödendiği ortaya çıktı. Buna göre firmaya 100 bin adet maske için 289 bin TL lik sözleşme yapıldı. Skandal ihale, sosyal medyada vatandaşların da tepkisini çekti.


Ticaret Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada cerrahi maskelerin KDV dahil en fazla 1 TL’ye satılacağını ilan etmişti.

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