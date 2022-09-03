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Yerel İBB’den ‘müthiş’ hizmet! Yürümeyen merdivenlerden sonra şimdi de...
Yerel

İBB’den ‘müthiş’ hizmet! Yürümeyen merdivenlerden sonra şimdi de...

Göreve geldiği ilk günden itibaren İstanbul’da yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler, gitmeyen otobüsler ve daha birçok ‘hizmet’iyle İstanbullulara çile çektiren Ekrem İmamoğlu’nun son icraatı, sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 16:47:00 - 2022-09-03 16:50:39

İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan Üçyüzlü Metrosundan paylaşılan bir görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yandaşlarına verdiği bakım onarım ihaleleri nedeniyle İstanbul halkı her gün yeni bir skandallar karşılaşıyor.

İstanbul’da otobüsleri ittiren vatandaşlar, çalışmayan asansörler, yürümeyen merdivenlerden sonra şimdi de konuşcasına gıcırdayan merdivenlere rastlandı.

‘’BUNLARIN YAPTIĞI İŞ ANCA BÖYLE OLUR’’

O anları kaydeden vatandaş, ‘’Maşallah İBB iyi çalışıyor. Bunların yaptığı iş anca böyle olur.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

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Yorumlar

Ziya

Yürü ekrem seni kim tutar koçum benim

miafir

kibir abidesi eko bilir işini o yapıyorsa doğru yapıyordur...
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