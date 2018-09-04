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İBB'den ‘Martı projesinin iptal' iddiasına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kabataş Martı Projesi’nin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında bir açıklama yayınladı.

04 Eylül 2018 Salı 16:27
İBB'den ‘Martı projesinin iptal' iddiasına açıklama

İBB’nin Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesi hakkında yaptığı açıklamada “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” denildi.

İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”

 

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:27
  1. İstanbul
  2. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi
  3. İBB
  4. iptal iddiası

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