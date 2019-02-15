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İBB’den iki yeni 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Atatürk Kitaplığı’nda başlattığı 7/24 ‘hiç kapanmayan kütüphane’ projesini yaygınlaştırıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 17:29
İBB’den iki yeni 'Hiç Kapanmayan Kütüphane'

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesi, 16 Şubat 2019 Cumartesi gününden itibaren İstanbullulara 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında “Hiç Kapanmayan Kütüphane” sloganıyla dünyada bir ilke imza atarak 7 gün 24 saat açık olan kütüphane uygulamasına başladı. Taksim Atatürk Kitaplığı’nda başlatılan uygulama Türkiye’de örnek oldu ve farklı şehirlerde de uygulanmaya başlandı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, vatandaşların yoğun ilgisi ve talebi üzerine bu uygulamayı yaygınlaştırma kararı aldı. İBB’ye bağlı Ümraniye Süheyl Ünver ve Kartal Muallim Cevdet kütüphanelerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet uygulaması için çalışmalar tamamlandı. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde bulunan Muallim Cevdet Kütüphanesi ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi içinde bulunan Süheyl Ünver Kütüphanesi 16 Şubat Cumartesi gününden itibaren İstanbullulara, 7/24 kesintisiz hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı 21 Halk ve Çocuk Kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanelerin bir kısmı haftanın 7 günü saat 20.00’a kadar hizmet verirken bir kısmı ise saat 22.00’a kadar vatandaşların kullanımına açık bulunuyor.

Başakşehir Rasim Özdenören, Fatih Ahmet Kabaklı kütüphanelerinde ise 7/24 kesintisiz hizmet için hazırlıklar son aşamaya geldi.

ÜMRANİYE SÜHEYL ÜNVER KÜTÜPHANESİ: Kütüphanede 35.000 adet kitap yer alırken 25 derginin de aboneliği bulunmaktadır. Fotokopi ve İBB Wi-Fi hizmeti verilmektedir.

ADRES: Alemdağ Cad. Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Ümraniye – İstanbul

KARTAL MUALLİM CEVDET KÜTÜPHANESİ: Kütüphanede 20.378 adet kitap yer alırken 25 derginin de aboneliği bulunmaktadır. Fotokopi ve İBB Wi-Fi hizmeti verilmektedir.

ADRES: Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 142 Kartal - İstanbul

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:29
  1. Ankara
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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