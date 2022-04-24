  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İBB'den dev(!) hizmet! Bir de "Çalışmıyor" diyorlar
Gündem

İBB'den dev(!) hizmet! Bir de "Çalışmıyor" diyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından tahrip edilen Kadıköy'deki Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başlattı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 12:34:00 -
İBB'den dev(!) hizmet! Bir de "Çalışmıyor" diyorlar

 

1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve İstanbul’un Kadıköy ilçesinin sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli’nin üzerinde aşınmalar oluştu. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında da delikler açıldı. Bunun üzenine sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Yenileme çalışmalarına başlanan Boğa Heykeli'nin bakımının, 15 gün süreceği öğrenildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emaneti ehline verin

Milletin parasi car cur oluyor.Bu ulkede bir yetkili abimiz yok mu bunlari soruşturacak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay