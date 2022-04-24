İBB'den dev(!) hizmet! Bir de "Çalışmıyor" diyorlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından tahrip edilen Kadıköy'deki Boğa Heykeli için yenileme çalışmaları başlattı. Ekipler, hasar gören Boğa Heykeli’nin çevresini bariyerle kapattı.
1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve İstanbul’un Kadıköy ilçesinin sembollerinden biri haline gelen Boğa Heykeli’nin üzerinde aşınmalar oluştu. Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında da delikler açıldı. Bunun üzenine sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Yenileme çalışmalarına başlanan Boğa Heykeli'nin bakımının, 15 gün süreceği öğrenildi.