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İBB’deki işçi kıyımına isyan! ‘İmamoğlu sözünü tut’

İBB’deki işçi kıyımının son kurbanı olan BELTUR çalışanları, CHP'li Ekrem İmamoğlu’na verdiği sözleri hatırlatarak çağrıda bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
İBB’deki işçi kıyımına isyan! ‘İmamoğlu sözünü tut’

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi kıyımı sürüyor. Son olarak belediyenin iştiraklerinden BELTUR A.Ş’de çalışan 175 kişi, gönderilen bir kısa mesajla işten çıkarıldı. İmamoğlu seçimden önce, “Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir” demesine rağmen başkanlık koltuğuna oturur oturmaz birçok kişinin ekmeğiyle oynadı. Daha önce İspark’tan 276, İsmek’ten 1676, Medya A.Ş’den 50, Belbim’den 5 kişi işten atıldı.  

'Vebali çok büyük'

BELTUR’dan çıkarılan işçiler, dün Saraçhane’deki İBB binası önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları sırasındaki sözleri hatırlatılarak, “Şimdi size soruyorum. Ne değişti Allah aşkına? Yapmış olduğunuz şeyler ağzınızla söylediğiniz şeylerle örtüşmüyor. Lütfen bu yanlıştan dönün. Herkes aile geçindiriyor. Bu çok büyük bir vebaldir” denildi. Bu arada, İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana kent ulaşımında da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bazı hatlarda sefer sayılarının düşürülmesi nedeniyle duraklarda ve otobüslerde büyük yığılmalar olduğu kaydediliyor. Sosyal medyada bu konuda çok sayıda şikâyet bulunuyor. İBB’nin önceki gün ulaşıma yaptığı zamlar da büyük tepki çekti. İBB, taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 25, servislere yüzde 13, arabalı vapurlara yüzde 20’ye varan oranlarda zam yapmıştı.  

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
  1. Saraçhane
  2. BELTUR
  3. minibüs
  4. Sosyal medya
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. İSMEK
  8. Medya A.Ş

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