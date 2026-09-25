Çuval dolusu parayla geldiler! Türkiye'nin rüzgarına Almanlar talip

Özatay, WindEnergy Hamburg kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Nordex'in Türkiye'deki yatırımlarını sürdürülebilir üretim ve öngörülebilir piyasa koşulları çerçevesinde artırdığını söyledi.

Bu yıl Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektörüne önemli teknoloji yatırımı yaptıklarına işaret eden Özatay, "2026 yılında 70 milyon avro yatırım yaptık. Bu yatırımın tamamını kendi öz kaynağımızla yaptık. Bugüne kadar herhangi bir kredi kullanmadık ve yatırım teşviği de almadık. Ancak bundan sonraki süreçlerde yatırım teşvikine de başvuracağız, yatırımları daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Özatay, İzmir'deki iki fabrika sayesinde üretim ve istihdam kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Menemen'de yeni açılan türbin fabrikasında üretim başladı. Yılda 400 türbin üreteceğiz. Şu ana kadar orada 820 kişi işe aldık. Yıl sonu hedefimiz 1600 kişilik istihdama ulaşmak. Şu anda 3 vardiya çalışıyoruz. Üretimimiz hız kesmeden devam ediyor." diye konuştu.

Aliağa'daki ikinci fabrikanın hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Özatay, 80 bin metrekarelik tesisin bina çalışmalarının tamamlandığını, ekipmanların yerleştirilmesiyle fabrikada üretim sürecine başlanacağını dile getirdi.

Özatay, Türkiye'deki yatırımların devamlılığı açısından yenilenebilir enerji ihalelerinin önemine dikkati çekerek, özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) yatırımcılara uzun vadeli öngörülebilirlik sağladığını ifade etti.

Türkiye'de son dönemde depolamalı rüzgar enerjisi projeleri açısından da önemli bir proje stoğu bulunduğunu aktaran Özatay, mevcut şartların iyileştirilmesiyle yerli komponent üretiminin teşvik edileceğini söyledi.

Yıllık ürün ve ekipman tedariki 1 milyar avroya ulaştı

Özatay, Nordex'in Türkiye'de 1200 çalışan türbini bulunduğunu, inşa halindeki rüzgar projelerinde toplam Nordex türbini kapasitesinin 2 bin 700 megavata ulaştığını bildirdi.

Şirketin Türkiye'deki toplam rüzgar türbini kurulu kapasitesinin 5 bin 600 megavat olduğunu belirten Özatay, toplam kontrat büyüklüğünün ise 8 bin 500 megavat seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Özatay, şirket için Türkiye'nin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye yalnızca iç pazar açısından değil, Nordex'in küresel tedarik zinciri açısından da önemli bir merkez. Şirketin Türkiye'den yaptığı yıllık ürün ve ekipman tedariki 1 milyar avroya ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 300 firma rüzgar türbinlerinde kullanılan ekipmanları üretiyor. Nordex ise bu üretim hacminin önemli bölümünü tek başına satın alıyor. Türkiye rüzgar pazarında üretilen ürünlerin yüzde 60 ila 70'ini biz alıyoruz. Bunu sadece Türkiye'de kullanmıyoruz, ihraç da ediyoruz. Ekimde 1500 megavatlık karasal rüzgar enerjisine dayalı YEKA ihalesine girmeyi planlıyoruz. Oradan önemli bir pay almayı hedefliyoruz."

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında şirket olarak hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Özatay, "İklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması önemli. Nordex, COP31 ekibiyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Şirket olarak organizasyona destek veren firmalar arasında olmayı planlıyoruz. Biz rüzgar türbini üreticisi olarak yenilenebilir enerjinin merkezindeyiz. Bir ülkede ne kadar yenilenebilir enerji kapasitesi oluşursa, o ülke sıfır emisyon hedefine o kadar yaklaşır. Türkiye bu anlamda hızla ilerliyor."