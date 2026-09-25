25 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِؕ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةًؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(35) Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.



(Enbiyâ Suresi, 21/35) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

35. âyet, insana ölümlülüğü, hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav alanı olduğu, sonunda herkesin Hakk’ın huzuruna varıp hesap vereceği gerçeğinin yalın fakat etkili bir ifadesidir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 679



HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Dünyada rahat yoktur.”



Kaynak: A.İbn Hanbel, Zühd, s. 128

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