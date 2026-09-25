Serdar Adalı'dan eski yönetimlere gönderme! Camiadaki en büyük problemi anlattı

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı; seçim süreci, futbol takımı, teknik direktör Italiano, basketbol takımı, hayata geçirecekleri projeler ve Süper Lig yayın hakları gibi birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Seçimlerin çok adaylı olmasının her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan başkan Serdal Adalı, “Her zaman ne kadar aday olursa seçimlerin o kadar iyi geçeceği düşüncesi olur hep bende. Tabii bunda en büyük etken de başkan adayları, yönetimlerini yaparken de çok daha dikkatli olup, özen gösterirler. Tek adaylı seçimlerin en tehlikeli kısmı ‘Karşıda aday yok, nasıl olsa’ diye yapılan yönetim kurulu listeleri olur. Buna dikkat ediyoruz. Zaten mevcutta bir yönetimimiz var. Çok da memnunum. 18, 19 aydır müthiş özverili çalışıyorlar. İnanılmaz bir gayret gösterdiler. İçlerinde bir kısım yenilikler yapacağız. Yeni bir kan ekleyeceğiz. Yeni bir heyecan olacak tabii. Hedefler büyüyor Beşiktaş’ta. Hedeflerle beraber eklenecek yeni projeler var. Buralara yönetici ihtiyaçlarımız var. Çok dikkat ederek yönetim kurulu yapmaya çalışıyoruz. Şu anda belli bir sayı yok. Yalnız mevcut yönetim kurulundan, ‘İşlerime bakmam lazım’ diyen arkadaşlar var. Yanına bir takviye, ‘tek başıma artık baş edemiyorum, bir yardımcı daha ekleyelim’ diyenler var. Dışarıdan baktığınız zaman sanki yedi kişi yeterli gibi görünüyor ama günün şartlarına ayak uydururken de yönetim kurulu yedi kişi, on kişi, on beş kişi bazen yetersiz kalıyor. Bizde öyle belli bir sayı yok. Yeni geleceklerle de ilgili çalışmalarımız var. Hepsini açıklayacağız” ifadelerini kullandı.