  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aralarında genel müdür de var: Çalıştıkları oteli soyup butik otel almışlar! Beklenmedik gelişme: Özgür Özel tarafından boykot edilen Espressolab satıldı, yeni sahipleri herkesi şaşırtacak Kapış kapış satılıyor! Trabzonspor'da Salah rekoru Baykar'dan flaş Suudi Arabistan duyurusu: Tamamlandı TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili! Rusya Türkiye konusunda işi yokuşa sürüyordu: Büyük sorun çözüldü, tonlarcası ülkeye girmeye başladı Serdar Adalı'dan eski yönetimlere gönderme! Camiadaki en büyük problemi anlattı Endonezya’da 13 Eylül’de alabora olmuştu! Batan feribotta 52 cesede ulaşıldı Kocasını 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı: Müebbet verilen cani ev hapsi istedi Tütünde işler tersine döndü: Erkekler bırakıyor kadınlar başlıyor!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık 20 ili belli oldu.

#1
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre illerin nüfus yoğunluğu haritası güncellendi. Yayımlanan haritada, kilometrekare başına düşen kişi sayısına göre Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri ve nüfusun yoğunlaştığı bölgeler ortaya konuldu.

#2
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

NÜFUSU EN FAZLA OLAN 20 İL TÜİK verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu en fazla olan 20 ili ise şöyle:

#3
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

20- Kahramanmaraş 19- Aydın 18- Tekirdağ 17- Balıkesir

#4
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

16- Samsun 15- Kayseri 14- Manisa 13- Hatay

#5
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

12- Diyarbakır 11- Mersin 10- Kocaeli 9- Gaziantep

#6
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

8- Şanlıurfa 7- Adana 6- Konya 5- Antalya

#7
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!

4- Bursa 3- İzmir 2- Ankara 1- İstanbul/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Yanlis ,musluman Müslümanı kanını dökerek israilin ekmeğine yağ sürülmemeli,anlaşma yolu ile bu mesele cozulmeli
TÜM YORUMLARA GİT
Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem

Fikret Albayrak tahliye edildi

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak tahliye ..
CHP’den istifa eden 2 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı
Siyaset

CHP’den istifa eden 2 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı

CHP’den istifa eden Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Yeni Parti'ye katı..
Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!
Gündem

Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen Khazar Qorgany-2026 askeri tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi sonucu büyük..
Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti
Gündem

Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti

ABD’de baş döndüren bir diplomasi trafiğine imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i..
Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi
Gündem

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde bazı çevreler tarafından sosyal medyada ve kulislerde dolaşıma sokulan istifa edeceği yö..
New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!
Gündem

New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23