TÜİK verileri paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık 20 ili!
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık 20 ili belli oldu.
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en kalabalık 20 ili belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre illerin nüfus yoğunluğu haritası güncellendi. Yayımlanan haritada, kilometrekare başına düşen kişi sayısına göre Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri ve nüfusun yoğunlaştığı bölgeler ortaya konuldu.
NÜFUSU EN FAZLA OLAN 20 İL TÜİK verilerine göre Türkiye'nin toplam nüfusu en fazla olan 20 ili ise şöyle:
20- Kahramanmaraş 19- Aydın 18- Tekirdağ 17- Balıkesir
16- Samsun 15- Kayseri 14- Manisa 13- Hatay
12- Diyarbakır 11- Mersin 10- Kocaeli 9- Gaziantep
8- Şanlıurfa 7- Adana 6- Konya 5- Antalya
4- Bursa 3- İzmir 2- Ankara 1- İstanbul/ kaynak: haber7
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