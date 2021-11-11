İBB'de skandallar bitmiyor! Bunun adı resmen çakallık

A Haber'e konuk olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbullulara suyun nasıl fahiş fiyattan satıldığını anlattı.

Göksu'nun açıklamaları şöyle:

Biz mecliste önerdik, insani su kullanım hakkı diye bir şey vardır. Sonra bir duyduk ki İSKİ bunu iptal etmiş. Biz de ne yaptık. 15,6 zam verdik Ekim ayında sonra bir de duyduk ki insani kullanım hakkını iptal etmişler. Yüzde 20'de oradan İstanbullular suyu yüzde 35,6 zamlı ödüyorlar. Biz de onun için yarın genel kurulu var İSKİ'nin dedik ki hayır. Bunu yeniden koyacaksınız diye genel kurulun ilk gündem maddesine koydurduk. İnsani su kullanım hakkını yeniden getireceğiz. Bu parayı başvurup alsınlar.